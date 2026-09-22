Congresistas denuncian que ICE retuvo a 342 inmigrantes en un centro con capacidad para 56

Las denuncias figuran en dos cartas dirigidas al director interino del ICE, David Venturella, y a la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y firmadas por Robert García y Bennie Thompson, los demócratas de mayor rango en dos comités de la Cámara de Representantes, y el congresista por Orlando Maxwell Frost.

Las celdas de Miramar están pensadas para estancias de menos de 12 horas, según el límite que fija la normativa del ICE, y un juez federal de California ordenó en junio respetarlo en todo el país. Según los denunciantes, sin embargo, hombres y mujeres pasan allí hasta siete días, y más de un centenar duerme con grilletes en una nave anexa.

La carta describe además un inodoro atascado que desbordaba orina y heces en una celda y agentes que necesitaron antibióticos por la insalubridad. Tampoco hay personal médico: un detenido que dijo tener tuberculosis no fue aislado, según el texto.

Las fotografías publicadas por los legisladores muestran a detenidos durmiendo en el suelo, basura acumulada, retretes portátiles cubiertos de excrementos y a personas que se lavan los dientes con una manguera en el exterior.

Los congresistas extienden las denuncias a la instalación del ICE en Orlando, donde, según los testimonios, hasta 80 personas pasan días en celdas abarrotadas y con grilletes 16 horas al día.

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También acusan a los responsables de ambos centros de trasladar a detenidos antes de las visitas del Congreso, y piden respuestas antes del 5 de octubre.

"Estas instalaciones también deben cerrarse y los responsables tienen que rendir cuentas", afirmó Thompson en un comunicado.

La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz ya había denunciado el hacinamiento en Miramar tras visitar la instalación sin previo aviso el 2 de julio. Contó entonces unas 150 personas, algunas retenidas más de 72 horas.

Ni el ICE ni el DHS habían respondido este martes a las peticiones de comentarios de medios locales. La agencia tenía detenidas a 65.765 personas en todo el país el 11 de julio, según los últimos datos recopilados por el centro TRAC de la Universidad de Syracuse.