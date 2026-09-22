Costa Rica recibe 300 millones de dólares de la UE y Francia para su transición energética

La oficina de la UE en Costa Rica informó de que 200 millones de dólares provienen del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y 100 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) con el fin de "fortalecer la resiliencia, modernización y sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) costarricense".

El dinero respaldará el plan de inversión del ICE para fortalecer las redes de transmisión y distribución, así como la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, con el fin de responder al desafío del crecimiento de la demanda eléctrica y la necesidad de reforzar la resiliencia del sistema ante la variabilidad de la generación hidroeléctrica asociada a los efectos del cambio climático.

"El liderazgo internacional de Costa Rica en generación eléctrica renovable, nuestras finanzas saludables y una cartera de proyectos activa abren las puertas para que países amigos destinen recursos en la renovación de nuestro Sistema Eléctrico Nacional. Debemos avanzar hacia un modelo participativo, moderno y sin trabas", dijo el presidente del ICE, Marco Acuña.

El embajador de la UE en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereur, aseguró que esta alianza provee "recursos para hacer posibles las inversiones y conocimiento para fortalecer las capacidades que permanecen en el tiempo", por lo cual la UE se suma a "la visión del ICE conectando la experiencia costarricense con capacidades francesas y europeas para construir respuestas compartidas a los desafíos de la transición energética".

La UE destacó que esta colaboración con Costa Rica se enmarca dentro de la iniciativa europea Agenda de Inversiones Global Gateway y el Plan de Fortalecimiento del Mercado Eléctrico Regional (MER) de Centroamérica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para la UE, el MER representa "una plataforma estratégica de cooperación regional que combina la integración energética, la transición verde, la resiliencia climática y la seguridad de suministro ante el crecimiento de la demanda".

Esta alianza también incluye cooperación técnica que EDF International Networks (EDF IN) de Francia brindará al ICE para la modernización de sus redes eléctricas y la transición energética y digital.

En la actualidad, Costa Rica genera cerca del 98 por ciento de su energía eléctrica con fuentes limpias, principalmente hidroeléctricas, pero también geotérmicas y eólicas.