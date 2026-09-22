Destituyen a fiscal que intentó invalidar el triunfo electoral del presidente de Guatemala

Morales Lazo, sancionada por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, fue removida del cargo junto a otros seis fiscales en el marco de la reestructuración impulsada por el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, quien asumió el cargo el pasado 17 de mayo en sustitución de María Consuelo Porras Argueta, que lideró la entidad durante ocho años.

Morales Lazo cobró notoriedad como integrante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) al liderar en 2023 el secuestro de cajas electorales selladas en el Tribunal Supremo Electoral y asegurar públicamente que el triunfo del presidente Bernardo Arévalo de León carecía de validez.

Durante la administración de Porras Argueta, la Fiscalía utilizó la persecución penal contra activistas, opositores, periodistas y jueces, dinámica que motivó sanciones internacionales contra la cúpula del ente investigador.

Según el Consejo de la UE, Morales participó en los esfuerzos por invalidar los resultados electorales de 2023, siendo responsable de "socavar la democracia, el Estado de Derecho y el traspaso pacífico de poderes en Guatemala", motivo por el cual le congelaron activos y prohibieron su ingreso a Europa.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos la incluyó en la lista de actores corruptos y antidemocráticos (Lista Engel) y le revocó el visado de entrada a territorio estadounidense por sus acciones contra el proceso democrático.

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Antes de su destitución, Morales ejercía como jefa de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia, desde donde impulsó allanamientos en procesos gremiales y desestimó denuncias contra Porras vinculadas a supuestas adopciones ilegales, según la información oficial.

“Dichas acciones responden a diferentes motivos y se vinculan con el proceso de transformación dentro del Ministerio Público”, afirmó el ente investigador en un comunicado sobre la remoción de los fiscales, entre los que destaca Morales Lazo.

Con este relevo, la nueva jefatura del Ministerio Público suma varias sustituciones de funcionarios cercanos al anterior mandato, entre ellos el extitular de la FECI Rafael Curruchiche, conocido por liderar la persecución penal contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín y otros casos de alto impacto.