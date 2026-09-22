Ecuador incauta una tonelada de cocaína oculta en maquinaria que iba a Guatemala

El decomiso se produjo en el puerto de Posorja, una localidad costera de Guayaquil por donde salen los buques que llevan los productos de exportación hacia Norteamérica y Europa.
Reimberg explicó en su cuenta de X que los agentes policiales inspeccionaron la maquinaria que se encontraba dentro de un contenedor con destino a Guatemala y hallaron 995 bloques de cocaína ocultos en su estructura.
Además, señaló que durante el procedimiento capturaron al presidente de la empresa exportadora, identificado como Héctor Mendoza, quien fue puesto a las órdenes de las autoridades judiciales.
Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.
Guayaquil es un punto clave en esa ruta y en sus puertos se incauta más droga que en otros ubicados a lo largo de la costa ecuatoriana.