Ecuador incauta una tonelada de cocaína oculta en maquinaria que iba a Guatemala

Ecuador incauta una tonelada de cocaína oculta en maquinaria que iba a Guatemala

Guayaquil (Ecuador), 22 sep (EFE).- La Policía ecuatoriana incautó una tonelada de cocaína que estaba oculta en maquinaria para exportación que tenía como destino Guatemala, informó este martes el ministro del Interior, John Reimberg.