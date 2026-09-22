EEUU detiene cerca de los Cayos de Florida un barco con 22 migrantes, 13 de ellos chinos

La operación tuvo lugar el 15 de septiembre cerca de Angelfish Creek, en las inmediaciones de Key Largo, después de que una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectaran la embarcación.

Oficiales de la Guardia Costera de Estados Unidos interceptaron sin incidentes la embarcación, de unos 8 metros (27 pies) de eslora, según CBP Los migrantes fueron trasladados al guardacostas estadounidense Pablo Valent para su procesamiento y la embarcación quedó bajo custodia de las autoridades, detalla un comunicado de esta semana de CBP.

"Intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos por mar es extremadamente peligroso y no pasará inadvertido", señaló en la nota Andrés Blanco, director ejecutivo de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP en el sureste de Estados Unidos.

La agencia señaló que la operación fue resultado de la coordinación entre sus unidades marítimas y aéreas y la Guardia Costera para interceptar operaciones de tráfico de personas antes de que los ocupantes pudieran llegar a territorio estadounidense.