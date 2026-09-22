El canciller cubano conversa con la presidenta del Comité de la Cruz Roja Internacional

"Reiteré el compromiso de Cuba con la promoción y la defensa del Derecho Internacional Humanitario", señaló el ministro de Relaciones Exteriores de la isla en las redes sociales.

Asimismo refirió que se destacaron "los positivos vínculos y el diálogo fluido" entre el CICR y Cuba.

El jefe de la diplomacia cubana también dio cuenta de sus reuniones realizadas en esta jornada con los cancilleres de Uruguay, Mario Lubetkin, de San Vicente y las Granadinas, Dwight Fitzgerald Bramble, y el de Sudán, Mohieldin Salem Ahmed Ibrahim.

"Intercambiamos sobre el estado de las relaciones bilaterales y las oportunidades de fortalecerlas en diversos sectores", puntualizó Rodríguez.

También indicó que debatieron sobre "la situación internacional actual y los peligros que enfrenta la humanidad por la transgresión del Derecho Internacional y del multilateralismo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esos encuentros dijo que abordó con sus pares "la difícil situación en Cuba, provocada por el reforzamiento extremo del bloqueo de EEUU, el cerco energético, las sanciones secundarias y las amenazas de agresión militar".

Las tensiones entre La Habana y Washington han escalado hasta su peor momento en décadas, enmarcado en la profunda crisis económica y social que padece el país caribeño, agravada por la política de "máxima presión" que aplica EE.UU. desde inicios de 2026, con un bloqueo petrolero y nuevas sanciones adicionales añadidas que han recrudecido su embargo de más de sesenta años contra la isla.