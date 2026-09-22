El canciller iraní llega a Nueva York en medio de escalada de amenazas entre Irán y EE.UU.

"Nuestro principal objetivo es estar presentes en una gran tribuna internacional para defender la legitimidad, los derechos y los intereses del pueblo iraní", afirmó Araqchí a su llegada a Nueva York, donde mantendrá reuniones con ministros de Exteriores y autoridades de otros países durante la semana de alto nivel de la Asamblea General, según informó la agencia IRNA.

El jefe de la diplomacia iraní mantuvo además una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, inmediatamente después de su llegada, en la que abordaron la agenda de la Asamblea General y los esfuerzos para promover la paz y la seguridad internacionales.

Araqchí aseguró que Irán utilizará la tribuna de Naciones Unidas para exponer su posición sobre la guerra y denunciar los ataques estadounidense-israelíes contra su país.

El ministro iraní afirmó que la delegación iraní aprovechará la cita para mantener reuniones bilaterales y participar en encuentros de la Organización de Cooperación Islámica, el Movimiento de Países No Alineados y otras organizaciones.

El viaje de Araqchí precede al del presidente iraní, Masud Pezeshkian, que tiene previsto llegar este martes a Nueva York para pronunciar el miércoles su discurso ante la Asamblea General y mantener reuniones con dirigentes y altos cargos de otros países.

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Estados Unidos autorizó la entrada de Pezeshkian y Araqchí para participar en la Asamblea, pero impuso restricciones de desplazamiento a la delegación iraní y denegó visados a algunos de sus miembros.

La presencia iraní en Nueva York coincide con nuevos mensajes contradictorios del presidente estadounidense, Donald Trump, quien expresó el domingo su disposición a reunirse con Pezeshkian durante la Asamblea General y, al mismo tiempo, amenazó con "volar por los aires" al país persa.

Irán también ha elevado el tono de sus amenazas contra Estados Unidos en los últimos días y asegura que ha recibido información de que Washington va a reanudar las operaciones de combate con el apoyo de países de Oriente Medio.

Al mismo tiempo, las autoridades políticas iraníes han informado a Washington a través de intermediarios de sus condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz como el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, la liberación de activos iraníes bloqueados en terceros países y el fin del bloqueo naval a sus puertos y buques, entre otras.