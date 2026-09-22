El Gobierno de Trump sacará del sistema de salud a 750.000 personas por supuesto fraude

"Nos estamos asegurando de que las personas que reciben subsidios de Obamacare (como se conoce la norma que fue aprobada durante el mandato del expresidente Barack Obama) realmente tengan derecho a recibirlos", aseguró Vance en una rueda de prensa.

Eliminar estas ayudas ahorraría a las arcas públicas 2.200 millones de dólares, según los datos que aportaron.

Esta decisión ha sido tomada en el seno del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Eliminación del Fraude, que ha centrado gran parte de sus esfuerzos en el sector sanitario.

"No se trata de privar a nadie de sus beneficios. Se trata de impedir que los estafadores roben de estos programas", explicó Vance para justificar su decisión.

Junto al vicepresidente, intervino en la comparecencia de prensa el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Mehmet Oz, quien aseguró que los 750.000 afectados no son "personas reales": "No vamos a pagar seguros por fantasmas inexistentes", dijo.

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Oz estimó que en torno al 35 % de las personas que actualmente están inscritas en el programa Obamacare nunca han utilizado el seguro.

En esa línea, Vance insistió en que esas 750.000 personas, según su información, "o bien no saben que están inscritas en el programa, o no lo utilizan en absoluto, o lo desconocen, o... son potencialmente personas ficticias inscritas en contra de su voluntad, o tal vez ni siquiera existen".