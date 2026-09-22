El Parlamento escocés respalda el derecho de Escocia a decidir su propio futuro

La moción, presentada por el ministro principal escocés y líder del independentista SNP, John Swinney, establece que "Escocia es una nación que tiene derecho a decidir su propio futuro".

La votación no es vinculante ni supone la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia. El Tribunal Supremo británico determinó en 2022 que el Parlamento escocés no puede convocar unilateralmente una consulta de este tipo, al tratarse de una materia reservada al Parlamento británico.

La principal novedad fue el respaldo del Partido Laborista escocés a ese principio apenas tres días después de que Michael Marra asumiera el liderazgo de la formación regional, que por otra parte continúa oponiéndose tanto a la independencia como a la celebración de otra consulta en las actuales circunstancias.

Durante el debate, Marra sostuvo que siempre ha existido una vía hacia otro referéndum, pero defendió que para ello los independentistas deben construir un consenso claro y amplio entre los escoceses.

El Parlamento aprobó además una enmienda presentada por Marra que mantuvo el reconocimiento del derecho de Escocia a decidir su futuro y añadió al texto la necesidad de abordar problemas como la pobreza infantil, la vivienda, el empleo y la educación.

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Marra ya afirmó el pasado sábado, tras ser elegido líder laborista, que entiende las razones de quienes apoyaron la independencia en el referéndum de 2014 y continúan haciéndolo, aunque aseguró que, a su juicio, actualmente no existe un deseo de celebrar una nueva consulta.

Por su parte, Swinney defendió que el derecho a decidir pertenece "al pueblo de Escocia, no a ningún político o partido".

Los diputados del partido populista de derechas Reform UK abandonaron el hemiciclo durante el debate en señal de protesta, después de que su líder en Escocia, Malcolm Offord, calificara la sesión de "pérdida de tiempo" y de "proyecto de vanidad".

Escocia celebró en 2014 un referéndum de independencia en el que el 55 % votó por permanecer en el Reino Unido frente al 45 % que respaldó la separación.