El Salvador se niega a revisar detención de activista Ruth López pese a pedido de la CIDH

López, quien trabajó como jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, enfrentó en junio de 2025 la audiencia inicial del proceso y un juzgado dictaminó que permaneciera en prisión mientras se desarrolla la etapa de instrucción (investigación), con un período de 6 meses que concluyó el 4 de diciembre de 2025, por lo que la Fiscalía General solicitó ampliar el plazo seis meses más.

El proceso penal está bajo reserva total y la abogada se encuentra a la espera de la segunda audiencia, que tendría que haber sido programada para junio pasado, pero hasta ahora la Fiscalía General no ha informado si ya se estableció una fecha para la misma.

En ese contexto, la ONG Cristosal recordó este martes que se cumple un año desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de López “al considerar que su vida e integridad se encontraban en riesgo inminente”.

"Un año después el Estado salvadoreño sigue sin cumplir satisfactoriamente con estas medidas", dijo Cristosal, y alertó de que "la salud de Ruth se ha deteriorado y su familia ni siquiera tiene certeza sobre su condición, pues las autoridades le niegan el acceso a sus resultados médicos".

Cristosal también apuntó que "el Estado se niega a revisar" la medida de detención provisional de López, pese a que ello fue "expresamente" requerido por la CIDH.

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"Tras más de 16 meses, Ruth continúa privada de libertad en el marco de un proceso penal secreto, sin que se haya establecido responsabilidad penal alguna en su contra. Tampoco ha tenido acceso a un juicio justo", expresó la organización.

Para Cristosal, "Ruth es inocente" y "está en prisión por denunciar la corrupción y defender los derechos humanos; eso nunca debe ser motivo de persecución ni encarcelamiento".

López fue detenida el 18 de mayo de 2025 bajo el cargo de peculado (malversación), en relación con su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral durante el gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal.

En 2025, tras la detención de López y del abogado constitucionalista Enrique Anaya —ambos críticos del Gobierno del actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele—, se registró la salida de El Salvador de defensores de derechos humanos y ambientalistas, abogados y periodistas por el acoso policial y judicial que enfrentan por ser voces críticas del Ejecutivo, según han denunciado diversas organizaciones humanitarias locales e internacionales.