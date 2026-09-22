Embajador chino en Washington advierte a EEUU de las "líneas rojas" antes de visita de Xi

En un artículo publicado en el Diario del Pueblo, rotativo oficial del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), Xie sostuvo que la visita de Xi, prevista del 23 al 25 de septiembre por invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, debe servir para "avanzar" hacia la relación de "estabilidad estratégica constructiva" acordada por ambos líderes en Pekín el pasado mayo.

El embajador señaló que esa fórmula "no es un eslogan", sino una llamada a actuar "en la misma dirección", y afirmó que los dos países deben "ampliar la lista de cooperación" y "reducir la lista de problemas" en varios ámbitos.

En materia de inteligencia artificial, Xie pidió evitar un nuevo "telón de silicio" y rechazó una "guerra de las galaxias" en ese sector, en referencia a la rivalidad tecnológica entre ambas potencias.

El representante chino defendió que la competencia entre Pekín y Washington debe ser "benigna" y no una dinámica de "juego de suma cero", y acusó a la parte estadounidense de recurrir a conceptos como "seguridad nacional", "desequilibrios económicos" o "trabajo forzoso" para contener y presionar a China.

Xie afirmó que ambos países deben "superar la trampa de Tucídides" y evitar una "tragedia de la política de grandes potencias", una idea que Xi ya trasladó a Trump durante su reunión de mayo en Pekín.

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La trampa de Tucídides alude a la teoría, popularizada por el politólogo estadounidense Graham Allison a partir de las guerras del Peloponeso, según la cual una potencia dominante y otra emergente tienden al conflicto cuando la primera percibe amenazado su liderazgo.

En paralelo, un editorial firmado por "Zhong Sheng" en el mismo diario, seudónimo empleado para fijar posiciones oficiales en política exterior, instó a Washington a mantener la "continuidad" y "estabilidad" de su política hacia China y a "valorar el actual impulso positivo, logrado con esfuerzo, para sostener el rumbo correcto".