España aprueba contribuciones de 35 millones de euros a organismos de Naciones Unidas

Según figura en la referencia del Consejo, la contribución más alta se destinará a ONU Hábitat, que será de nueve millones de euros repartidos entre los años 2026 y 2028.

Al Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) se destinarán siete millones de euros, mientras que al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) irán 6,9 millones.

España contribuirá, además, al presupuesto de ONU Mujeres con cinco millones de euros y al del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con 4,8 millones de euros.

Otros organismos dependientes de Naciones Unidas reciben también contribución a su presupuesto por parte de España, como la Oficina para las Alianzas, a la que se unirán el Foro Internacional sobre TOSSD (Total Official Support for Sustainable Development) y la agencia de Comercio y Desarrollo de la ONU.