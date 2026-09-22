Gremio agropecuario pide a Banco Central paraguayo intervenir tasa de cambio tras pérdidas

En un comunicado difundido este martes, la ARP planteó que el emisor use "las herramientas que le otorga el régimen de flotación administrada para evitar desalineamientos" del tipo de cambio que "afectan la competitividad", a fin de brindar "previsibilidad para invertir, producir más y generar empleo".

Al mismo tiempo aclaró que "no propone una fijación artificial del tipo de cambio".

La organización instó al BCP a emplear el "régimen de flotación administrada", que le permite intervenir en la cotización de la divisa a través de fuertes operaciones de compra o venta.

En ese contexto, señaló que el emisor paraguayo intervino el mercado cambiario en el pasado, "cuando el dólar se apreciaba", pero ha optado por no hacerlo ahora pese a su "pronunciada caída".

Según un "análisis técnico" de esa entidad, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la apreciación del guaraní "representó aproximadamente 2,06 billones de guaraníes (349 millones de dólares) menos" sobre el valor de la producción ganadera.

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La economía de Paraguay, que en 2025 creció 6,6 %, depende de sus exportaciones agropecuarias.

El principal producto de exportación paraguayo, la soja, dejó en 2025 ingresos al país por 2.354 millones de dólares, con una baja interanual del 25,7 %, de acuerdo con datos del BCP.

En tanto que los envíos de carne bovina, especialmente a mercados como Chile, Estados Unidos y Taiwán, sumaron unos 2.112 millones de dólares, informó a finales de 2025 la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

En total, las exportaciones paraguayas, con despachos a 148 países, sumaron de enero a diciembre de 2025 un total de 16.720,3 millones de dólares, un 5,8 % más a los acumulados en 2024, según un reporte de comercio exterior del BCP.

Con todo, las importaciones alcanzaron los 18.111,1 millones de dólares, aumentando un 10,6 % respecto a 2024, por lo que el país cerró el año pasado con un déficit comercial de 1.390,7 millones de dólares, un 142 % superior a los 573,3 millones de dólares de déficit registrados el periodo anterior.