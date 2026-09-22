Guterres y Lula debaten sobre IA y el rol de Brasil en la lucha contra la crisis climática

El diplomático portugués recibió al líder brasileño en el marco de su visita a la Asamblea General de la ONU, que se celebra desde este martes hasta el próximo lunes 28.

Según un comunicado de la oficina de Guterres, ambos abordaron tanto cuestiones globales como regionales así como impulsar respuestas multilaterales a problemas como la IA, uno de los temas clave de la semana de Alto Nivel de la Asamblea

Además, ambos también abordaron el asunto de las reformas de la arquitectura financiera internacional, una de las medidas en las que la ONU está más centrada ante la crisis económica que atraviesa.

Siguiendo con la tradición, Lula fue el primer mandatario en tomar la palabra, después de Guterres y del presidente de la Asamblea General, el bangladesí Khalilur Rahman.

Durante su intervención, el brasileño, que se encuentra en plena campaña electoral antes de la primera ronda de los comicios presidenciales del próximo 4 de octubre, defendió que no permitirá que "los enemigos de la democracia" sean internos o externos, "atenten contra la voluntad popular".

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El líder progresista, que se definió a sí mismo como "un obrero elegido tres veces presidente", delimitó los comicios de octubre a una elección entre "democracia y negacionismo" y entre "un futuro de mayores oportunidades" y "un pasado de exclusión", en referencia a su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, primogénito de su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).