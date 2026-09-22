Intensifican la búsqueda del helicóptero donde viajaban el cantante Rick y empresario

Tras la confirmación de la desaparición de un helicóptero que transportaba al popular cantante brasileño Rick, integrante del afamado dúo sertanejo “Rick & Renner”, y al reconocido empresario Bruno Avelar, agentes de seguridad activaron un protocolo de búsqueda y rescate.

El incidente aéreo se registró en la tarde de este lunes en una zona boscosa del estado de Santa Catarina, sur del Brasil, lo que movilizó un despliegue de emergencia a gran escala liderado por el Cuerpo de Bomberos Militar y fuerzas de rescate aéreo.

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Pese a la falta de visibilidad y las severas inclemencias del tiempo, las cuadrillas mantienen las tareas de rastreo de manera ininterrumpida durante la madrugada de este martes.

A través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales del empresario Avelar, se confirmó que dentro de la aeronave viajaban cuatro personas: el artista Rick, el propio Bruno Avelar, el camarógrafo Paulo Soares y el piloto a cargo del vuelo.

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Fuentes del Departamento de Bomberos indicaron que el último contacto del radar situó al helicóptero en una franja selvática de difícil acceso, por lo que los rescatistas debieron ingresar a pie y con equipamiento especializado para intentar dar con el paradero de la nave y sus ocupantes.

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Inclemencias del tiempo y rastrillaje en zona de difícil acceso

Las autoridades informaron que, si bien la oscuridad y el mal tiempo dificultan la visibilidad de las aeronaves de apoyo, los equipos terrestres avanzan abriéndose paso en la vegetación para alcanzar las coordenadas marcadas por las últimas señales emitidas por la aeronave.