Kast se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York para abordar la migración venezolana

"Lo primero para nosotros es tratar el tema de las relaciones consulares, y si podemos ir avanzando en relaciones diplomáticas, también lo haremos, siempre buscando mejorar la calidad de vida de todas las personas, aquellas que viven en Venezuela y quienes tuvieron que migrar por alguna razón", señaló Kast desde Estados Unidos.

"Lo que buscamos es un encuentro donde le vamos a manifestar que Chile siempre va a estar dispuesto a colaborar (...) Queremos generar vínculos que estaban rotos desde hace bastante tiempo. Tenemos una gran oportunidad en Latinoamérica para ponernos de acuerdo en cosas que afectan la vida de nuestros compatriotas", recalcó el mandatario chileno.

El reinicio de las relaciones consulares entre ambos países fue formalizado a principios de agosto pasado, un primer paso hacia la "normalización" diplomática entre ambos luego del quiebre de 2024, después de que la Administración del expresidente chileno Gabriel Boric (2022-2026) cuestionara la transparencia de los comicios venezolanos.

Kast, que ofreció hoy su primer discurso frente a la octogésima primera Asamblea General de Naciones Unidas, enfatizó la importancia del restablecimiento de las relaciones bilaterales con el país caribeño para concretar su plan de expulsión de inmigrantes irregulares en vuelos hacia Caracas, una de sus principales promesas de campaña.

Durante esta jornada, el Congreso chileno rechazó una reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo que buscaba ampliar de cinco a sesenta días prorrogables la retención de extranjeros para concretar su expulsión.

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Según la prensa local, existen alrededor de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

Autoridades del Ministerio Público chileno han manifestado el mismo interés en cuanto a la cooperación y coordinación entre ambos países, sobre todo en lo que respecta a trámites de extradición e investigación de crímenes en los que han tenido participación ciudadanos venezolanos en territorio chileno.

El quiebre de las relaciones entre Chile y Venezuela derivó en el retiro total del personal diplomático venezolano en Chile y la exigencia a los funcionarios chilenos de salir de Caracas, ordenado por el expresidente depuesto Nicolás Maduro (2013-2026), hoy preso en Estados Unidos.

La decisión afectó a miles de ciudadanos venezolanos en el país austral y ha complicado los mecanismos de cooperación y seguridad entre ambos países.

Según cifras oficiales, en Chile viven más de 700.000 venezolanos, mientras que en Venezuela hay cerca de 25.000 chilenos.