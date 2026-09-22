La UE sube a 20 millones de euros la ayuda militar a Yibuti en medio de la guerra en Yemen

"Este incremento en el importe de referencia financiera refleja el fortalecimiento de la asociación entre la UE y Yibuti en materia de seguridad y defensa, y refuerza el respaldo de la UE a los esfuerzos de Yibuti por mejorar la seguridad marítima en la región", indicó el Consejo Europeo en un comunicado.

Con este refuerzo ,la UE espera contribuir a iniciativas más amplias para ofrecer una respuesta integrada al deterioro de la situación de seguridad en el mar Rojo y sus zonas adyacentes, así como para salvaguardar la libertad de navegación en la zona.

En julio pasado, la alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, firmó en Yibuti un acuerdo con el país africano para establecer un marco legal para la operación naval europea Aspides, que brinda protección a buques mercantes en el mar Rojo.

En esa oportunidad, Kallas expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad marítima ante los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz y la amenaza de los rebeldes hutíes en el estredho de Bab el Mandeb, y destacó que Yibuti ha sido uno de los socios más estrechos del bloque en esta materia.

La misión naval de la UE Aspides se lanzó en 2024 sin un tratado de estatuto de fuerzas debido a la urgencia geopolítica de entonces por la amenaza de las milicias hutíes yemenís.

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Desde su lanzamiento, la misión ha protegido a más de 620 buques mercantes, ha rescatado a 128 marineros y ha repelido decenas de ataques hutíes.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) alertó este martes de que la intensificación de los combates en Yemen amenaza con provocar nuevos desplazamientos masivos, tanto dentro del país como hacia Yibuti, Somalia y otros Estados de la región.

Al menos 3.000 yemeníes han llegado ya a las costas de Yibuti huyendo del conflicto. ACNUR advirtió de que, si la situación no mejora, unos 10.000 refugiados podrían arribar a mediados de octubre a esta nación del Cuerno de África, que ya enfrenta altos niveles de pobreza extrema e inseguridad alimentaria debido a la escasez de agua.