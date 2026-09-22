Marruecos dice en la ONU que la cuestión del Sáhara sigue un "camino irreversible"

"La cuestión de Sáhara marroquí alcanzó un punto de inflexión histórico con la adopción de la resolución del Consejo de Seguridad 2797 en octubre pasado. Desde entonces, esta disputa regional se ha embarcado en un camino irreversible, rompiendo con el pasado y mirando al futuro con vistas a su resolución final", dijo.

Bourita reivindicó que, de acuerdo con el documento, "no hay solución fuera del marco de la autonomía bajo soberanía marroquí", rechazó el "mantenimiento del statu quo preferido por otras partes" y sentenció que "el tren de la solución política ya ha partido".

El ministro cuestionó la "credibilidad" de quienes, señaló, violan el alto el fuego y rechazan respetar la resolución, y opinó que sus principios y parámetros "no admiten interpretación, ni lectura entre líneas, ni en los márgenes" como algunos "intentan vanamente".

Asimismo, aludió a la población refugiada saharaui en los campamentos de Tinduf, en Argelia y dijo que "no puede haber tolerancia" por su mantenimiento "como rehenes durante medio siglo, en violación flagrante del derecho internacional" y humanitario.

También expresó su deseo de que los habitantes de las "provincias saharauis cumplan su deber nacional y político participando, como siempre hicieron en el pasado, en las elecciones legislativas del reino".

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El canciller no hizo referencia a la inmigración ni a la crisis con España, y aseguró que "contrariamente a la imagen estereotípica que algunos tienen, África no es un continente de conflictos ni un campo de problemas".

Bourita centró su discurso en la condena de los grupos armados no estatales, que consideró una amenaza para la seguridad internacional, y reclamó responsabilidades y sanciones para estos y sus aliados.

Asimismo, defendió la solución de dos Estados para Palestina e Israel, pidió respeto al alto el fuego en Gaza, defendió el papel de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y señaló que Marruecos participa en una fuerza internacional de estabilización en el enclave, a la que se adhirió en julio.