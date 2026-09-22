Mayor refinería de Ecuador opera al 86 % tras mantenimientos para garantizar combustible

Mayor refinería de Ecuador opera al 86 % tras mantenimientos para garantizar combustible

Guayaquil (Ecuador), 22 sep (EFE).- La refinería de Esmeraldas, la más grande de Ecuador, opera al 86 % de su capacidad, después de que la empresa estatal Petroecuador finalizó este martes el mantenimiento programado en dos unidades, trabajos que se realizaron para garantizar el abastecimiento de combustibles en el país.