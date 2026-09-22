Mayor refinería de Ecuador opera al 86 % tras mantenimientos para garantizar combustible

Petroecuador informó que los mantenimientos se ejecutaron en las unidades Crudo 2 y Vacío 2 y que las labores, que obligaron a hacer una parada técnica, "permitieron fortalecer la seguridad y confiabilidad de las instalaciones y equipos".
Los trabajos consistieron en la preparación y aislamiento de los equipos hasta su intervención, limpieza, inspección, reparación, montaje y verificación.
"Estas acciones permitieron anticiparse al deterioro de componentes, atender condiciones identificadas durante las inspecciones, recuperar las condiciones operativas de la planta industrial, reducir riesgos y preservar la continuidad de la producción de derivados", señaló la empresa en un comunicado.
En marzo pasado, en la refinería se registró un incendio que obligó a la petrolera estatal a declarar una emergencia de sesenta días para reparar los daños provocados en el complejo y recién en junio Petroecuador informó que el centro refinador estaba operando a un 90 % de su potencial.
La Refinería de Esmeraldas también ha sufrido otras interrupciones en sus operaciones en el último año y medio, al sufrir daños en otro incendio que no dejó víctimas y un sismo.