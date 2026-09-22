México detiene a presunto operador de una red de precursores de China, buscado por EE.UU.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó de la captura ocurrida en la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la capital, "en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición".

El funcionario indicó en un mensaje en X que el detenido "es señalado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos de China a México y Estados Unidos".

También agregó que José Ángel, alias Don Flaco, fue designado como amenaza por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

La detención fue resultado de una operación conjunta entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con "intercambio de información" con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y la Administración de Control de Drogas (DEA), apuntó García Harfuch.

La captura se suma a una serie de arrestos recientes de operadores ligados a las cadenas de suministro de drogas sintéticas y a redes con interés directo para la justicia estadounidense.

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En marzo, fuerzas federales mexicanas detuvieron a Régulo Gilberto, alias Tobilio, y a Karina Guadalupe, identificada como responsable de logística y adquisición de precursores para una facción del Cártel de Sinaloa, ambos con órdenes de arresto en Estados Unidos.

El arresto ocurre además en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre México para contener el tráfico de drogas, en especial fentanilo, elaborado con precursores procedentes de China, según Washington.

En ese marco, el Gobierno mexicano informó que la Operación Frontera Norte, para reforzar la seguridad y frenar el tráfico de drogas, acumulaba más de 14.000 detenidos desde febrero de 2025, mientras que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 las autoridades reportaron 67.253 detenciones por delitos de alto impacto y 534 toneladas de droga aseguradas.