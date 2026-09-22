Ministro taiwanés afirma que no fue "menospreciado" durante reunión de la APEC en China

El funcionario aterrizó en el aeropuerto internacional de Taoyuan (norte de Taiwán) en la tarde local del martes tras asistir a la octava Reunión Ministerial de Desarrollo de Recursos Humanos de la APEC, que se desarrolló en la ciudad china de Nanjing (este) el 21 de septiembre.

Este desplazamiento supuso la primera visita a China de un titular de una cartera taiwanesa desde la toma de posesión, en mayo de 2024, del actual presidente isleño, Lai Ching-te, tachado con frecuencia de "independentista" y "alborotador" por las autoridades de Pekín.

"Durante nuestra participación en la reunión, no encontramos ninguna de las llamadas 'rebajas de categoría' (...). Lo que realmente debemos recalcar es que, como miembros formales de la APEC, gozamos de los mismos derechos que los demás miembros", manifestó Hung a su llegada al aeropuerto de Taoyuan, según declaraciones recogidas por la agencia CNA.

Si bien los viajes de políticos taiwaneses a China son más o menos habituales -la líder de la oposición, Cheng Li-wun, se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, el pasado abril en Pekín-, no lo son tanto los desplazamientos de figuras próximas al gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), una formación que sostiene que Taiwán ya es, de facto, un país independiente con el nombre de República de China.

Taiwán participa en la APEC desde 1991 bajo el nombre de 'Taipéi Chino' (Chinese Taipei) y no envía a sus presidentes a las cumbres de líderes del foro debido a la oposición de China, que en los últimos años ha redoblado su campaña de presión diplomática para restringir la participación internacional de la isla.

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De hecho, el Gobierno taiwanés denunció el año pasado que Pekín había impuesto "condiciones adicionales" a su presencia en la cumbre de la APEC que se celebrará el próximo noviembre en Shenzhen (sur), a la que también podría asistir el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por el momento se desconoce quién será el representante de Taiwán en ese encuentro de líderes, al que el año pasado envió al asesor presidencial Lin Hsin-i y, en ocasiones anteriores, a Morris Chang, fundador y expresidente de TSMC, el mayor fabricante de chips avanzados del mundo.