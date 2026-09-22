Muere el sospechoso del tiroteo ante una sinagoga de Canadá durante Yom Kippur

La Unidad de Investigaciones Especiales de Ontario (SIU), el organismo que investiga incidentes policiales con muertos o heridos graves, identificó al sospechoso como Sean Ward, de 29 años y residente en Quinte West, y confirmó que falleció el lunes por la noche en un hospital de Kingston.

La autopsia está prevista para este miércoles.

El hecho se produjo alrededor de las 19:10 hora local del domingo (23:10 GMT), cuando se celebraban los servicios religiosos de Yom Kippur en la sinagoga Sons of Jacob de Belleville, a unos 190 kilómetros al este de Toronto.

Según la investigación, Ward abrió fuego con una escopeta contra el agente Jeff Smith, que vigilaba la sinagoga desde un vehículo sin distintivos. Otro policía acudió al lugar y también disparó contra el sospechoso.

Smith permanece hospitalizado en estado crítico pero estable.

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Las autoridades todavía no han determinado si el objetivo del ataque era el policía, la sinagoga o la comunidad judía de Belleville. La Policía continúa investigando los motivos de Ward.

El Ministerio de Defensa confirmó además que Ward sirvió en las Fuerzas Armadas canadienses entre 2017 y 2022 como soldado de infantería y abandonó el Ejército con el rango de cabo sin haber participado en despliegues.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, condenó el lunes el ataque y afirmó que los judíos deben poder practicar su religión "con seguridad".