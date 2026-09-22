Noboa suspende la jornada laboral del 20 de noviembre en Ecuador por festividad cultural

Noboa suspende la jornada laboral del 20 de noviembre en Ecuador por festividad cultural

Quito, 22 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó la suspensión de la jornada laboral del viernes 20 de noviembre en todo el país, tanto en el sector público como en el privado, para impulsar la asistencia al Festival Internacional de las Artes Vivas de Loja, en el sur del país.