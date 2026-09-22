Presión diplomática y en redes para que Trump pida a Xi que libere al magnate Jimmy Lai

La ofensiva en plataformas como X, Instagram y Reddit, articulada bajo consignas como '#FreeJimmyLai' o '#TrumpXiSummit', busca evitar que el destino del fundador del clausurado rotativo crítico con Pekín Apple Daily quede relegado ante las disputas arancelarias, tecnológicas y geoestratégicas que centran la agenda bilateral.

A esta corriente se sumaron figuras de peso en Washington como el exvicepresidente estadounidense Mike Pence, quien reclamó a la Casa Blanca advertir de que “el tiempo se ha agotado, y el copresidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China (CECC), Chris Smith, respaldados por oenegés como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional.

Asimismo, el primer ministro británico, Andy Burnham, solicitó expresamente a Trump durante un reciente intercambio bilateral que asuma la defensa del reo, quien ostenta pasaporte británico.

Downing Street trasladó formalmente a la delegación estadounidense su disposición a concederle acogida inmediata en territorio británico si las autoridades chinas consienten un salvoconducto por motivos estrictamente humanitarios.

El veterano editor, de 78 años, cumple una condena de dos décadas de reclusión dictada el pasado febrero, tras ser declarado culpable de sedición y conspiración para confabularse con potencias extranjeras en virtud de la controvertida legislación impuesta por Pekín en 2020.

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Tras casi seis años ininterrumpidos en el penal de máxima seguridad de Stanley y sometido a un estricto régimen de aislamiento de 23 horas diarias, su abogado defensor, Robert Pang, ha denunciado graves complicaciones derivadas de hipertensión, diabetes y pérdida progresiva de visión.

Este cuadro llevó a su hijo, Sebastien Lai, a advertir ante el Capitolio de que el castigo equivale de facto a “una sentencia de muerte”. Asimismo, la urgencia humanitaria se agrava por el crítico cuadro de salud que atraviesa su hija Claire tras ser diagnosticada de un cáncer agresivo, circunstancia que le impide continuar su campaña internacional para liberar a su padre.

El asunto ya generó fricciones durante el viaje oficial de Trump a la capital china el pasado mayo, cuando el mandatario republicano reconoció la negativa tajante de Xi por atribuir al empresario el “gran caos” de las masivas protestas prodemocráticas de 2019, una rigidez que contrastó con el posterior indulto concedido al pastor protestante y fundador de la iglesia Zion, Ezra Jin Mingri.

Trump aseguró entonces que Xi le dijo que Lai era "su peor pesadilla" y añadió que no se sentía optimista con respecto a su liberación.

Aunque tanto Pekín como el Ejecutivo local desestiman cualquier mediación foránea catalogándola de “injerencia flagrante” en su soberanía judicial, analistas y juristas independientes en la excolonia británica consideran que el encuentro de Washington representa una ventana de oportunidad procesal y política para el magnate.