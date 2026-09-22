Sánchez reclama una alianza global para una IA responsable frente a los tecno-oligarcas

Sánchez intervino en un foro sobre los retos de la IA en el que participaron varios líderes internacionales e impulsado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con motivo de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El jefe del Ejecutivo español viene siendo muy crítico con los que tecno-oligarcas, y esas críticas las llevó a este debate en los márgenes de la Asamblea de la ONU.

"Un pequeño grupo de tecno-oligarcas concentra poder, riqueza, moldea valores y también preferencias, y la tecnología que desarrollan agrava problemas que tienen que ver con el ciberacoso, el odio, los delitos sexuales, la pérdida de privacidad, la ansiedad y la soledad", advirtió.

A ellos se dirigió para advertirles: "Por encima de su negocio están nuestros hijos y nuestras hijas".

Por eso reiteró la necesidad de que las empresas rindan cuentas por el impacto de sus actividades entre los menores, porque "no pueden privatizar los beneficios y socializar los costes".

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Sánchez subrayó que hay que desarrollar la IA planteando unos límites claros, con responsabilidad y cooperación para que trabaje para la humanidad y no al contrario.

La respuesta consideró que no debe ser solo nacional, sino también regional y global, una alianza entre gobiernos, organizaciones internacionales, empresas, educadores y familias.

El hecho de que los avisos sobre los riesgos de la IA no procedan ya solo de informes críticos, sino de quienes desarrollan los propios sistemas de inteligencia artificial más avanzados, opinó que hace obligatoria esa respuesta, máxime cuando esos riesgos afectan a niños y adolescentes.

Para dar una idea de la gravedad del problema, explicó que los menores europeos pasan hasta seis horas al día frente a una pantalla, y uno de cada tres adolescentes reconoce encontrarse regularmente con contenidos inapropiados.

Además, el último informe PISA constata una caída generalizada del rendimiento educativo en parte por el uso de la IA, y el material de abuso sexual infantil generado con ella ha pasado de unos 5.000 casos detectados en 2023 a 1,3 millones en 2025.

"Un mundo digital sin reglas no es un espacio de juegos; es una jungla sin ley, un estado fallido, y por eso todos tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer más", añadió.

Tras recordar las acciones que está llevando a cabo su Gobierno en España ante los retos de la IA, entre ellos una ley para fijar en 16 años la edad mínima de acceso a las redes sociales, aseguró que es posible recuperar la esperanza en el futuro de la tecnología pero insistiendo en que debe ser de un modo responsable.