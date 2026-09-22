Sanchez y Burnham reivindican las políticas progresistas ante las necesidades ciudadanas

Sánchez y Burnham mantuvieron un encuentro y compartieron un paseo por Central Park al coincidir ambos en Nueva York con motivo de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Un encuentro que fue el primero entre ambos desde que Burnham sustituyó el pasado mes de julio a Keir Starmer como primer ministro británico.

Sánchez, según el Gobierno español, trasladó a su homólogo que el Reino Unido es un aliado y amigo fundamental de España y destacó la importancia de reforzar la cooperación bilateral, especialmente ante un escenario global complicado.

Los dos líderes compartieron la defensa firme del multilateralismo y un orden internacional fundamentado en reglas.

A ello sumaron su coincidencia de que es necesaria una visión progresista en las respuestas que necesitan las sociedades española y británica.

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En concreto, Sánchez hizo referencia a la necesidad de unos servicios públicos más fuertes y un crecimiento económico inclusivo al servicio de los ciudadanos.

De la misma forma, el presidente del Gobierno español resaltó que le une a Bunham la apuesta por un mayor acercamiento entre la Unión Europea y el Reino Unido.