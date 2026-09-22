Takaichi y Trump coordinan sus posiciones sobre China antes de la llegada de Xi a EE.UU.

"Los dos líderes, teniendo en cuenta la próxima cumbre entre Estados Unidos y China, intercambiaron opiniones sobre diversos asuntos relacionados con China, incluida la seguridad económica, y acordaron mantener una estrecha coordinación entre Japón y Estados Unidos", informó el Ministerio de Exteriores japonés sobre el diálogo bilateral sostenido al margen de la Asamblea General de la ONU.

Las conversaciones de los mandatarios se producen después de que el líder chino Xi advirtió a Trump en mayo de que una gestión inadecuada de la cuestión de Taiwán, que China considera una parte inalienable de su territorio, podría llevar a ambas potencias al "choque" o incluso al "conflicto", mientras Washington mantiene paralizado un paquete de armas para la isla por 14.000 millones de dólares.

Por su parte, las tensiones entre Tokio y Pekín se elevaron desde el año pasado cuando Takaichi sugirió que un ataque chino contra Taiwán, autogobernada desde 1949, podría justificar una respuesta de las Fuerzas de Autodefensa japonesas, unas declaraciones tras las que Pekín impuso restricciones comerciales y desaconsejó los viajes a Japón.

"Además, mantuvimos un intercambio franco sobre nuestras posiciones respecto a la Corte Penal Internacional (CPI)", escribió Takaichi en X sobre su cuarto encuentro bilateral con Trump, que tuvo una duración de unos 35 minutos.

Horas después, la primera ministra reivindicó ante la Asamblea General el apoyo de Japón a la CPI pese a las sanciones impuestas por Washington en agosto a su presidenta, la japonesa Tomoko Akane, dentro de la ofensiva de la Administración Trump contra el tribunal.

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Takaichi y Trump también acordaron profundizar la cooperación en inteligencia artificial, semiconductores y minerales críticos, según la Cancillería japonesa.

Asimismo, reafirmaron su compromiso con la completa desnuclearización de Corea del Norte y trataron la cuestión de los ciudadanos japoneses secuestrados por Pionyang.