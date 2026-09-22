Un supermercado belga venderá obras de arte de la princesa Delphine

Delphine de Sajonia-Coburgo, de 58 años, es hija extramatrimonial del rey emérito Alberto II de Bélgica y medio hermana del actual monarca, Felipe.
Obtuvo oficialmente el título de princesa en 2020 tras una larga batalla judicial para lograr el reconocimiento de la paternidad, después de que un análisis de ADN confirmara ese mismo año que Alberto II era su padre biológico.
Antes de incorporarse oficialmente a la familia real, Delphine ya había desarrollado una carrera como artista plástica, tras haberse formado en la Chelsea School of Art de Londres.
Aldi precisó que la obra se ofrecerá en existencias limitadas y que cada cliente podrá adquirir únicamente una unidad.