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22 de septiembre de 2026 a la - 17:10

Zelenski dice estar dispuesto a una tregua energética si Moscú muestra voluntad

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Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que Kiev está dispuesto a aceptar una tregua energética con Moscú si este demuestra "voluntad", algo que trató durante su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por EFE
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"Estoy listo en cualquier momento, siempre que todas las partes estén preparadas. Estamos listos si no atacan nuestro sistema energético, nuestro sistema de electricidad y calefacción", dijo Zelenski ante la prensa en Nueva York, donde participa en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

El mandatario afirmó que Estados Unidos va a trasladar esa propuesta a Rusia: "Si realmente pensamos en un alto el fuego, entonces tenemos que dejar de atacar los sistemas energéticos. Pero si ataca, responderemos", indicó.

Zelenski pidió la implicación de Estados Unidos y Europa para conseguir que Rusia participe en negociaciones y que Trump le aseguró en la reunión que mantuvieron hoy que hará "todo lo posible" para ayudar a poner fin al conflicto.

Sobre una posible reunión a tres bandas, que Zelenski planteó previamente, el líder ucraniano reiteró que sigue "dispuesto" a encontrarse con el líder ruso, Vladímir Putin.

Hasta ahora, Trump se ha limitado a decir que Putin está dispuesto a reunirse con él como ya lo hizo en Alaska en agosto de 2025.

Zelenski se refirió asimismo a la próxima reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, y señaló que considera que el mandatario chino tiene influencia sobre Putin y que "todos los países deben trabajar para poner fin a la guerra".

"Si todos queremos terminar esta guerra, todos tenemos que trabajar las 24 horas del día para ello", afirmó.

Además, dijo que Ucrania sigue pidiendo ayuda a Estados Unidos para producir misiles interceptores para sus sistemas Patriot, fundamentales para frenar los ataques balísticos rusos de cara al invierno.

Trump dijo hoy que era "posible" que EE.UU. permita a Ucrania fabricar por ella misma misiles interceptores para sistemas antiaéreos Patriot, pero no ofreció más detalles.