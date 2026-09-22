Zelenski dice estar dispuesto a una tregua energética si Moscú muestra voluntad

"Estoy listo en cualquier momento, siempre que todas las partes estén preparadas. Estamos listos si no atacan nuestro sistema energético, nuestro sistema de electricidad y calefacción", dijo Zelenski ante la prensa en Nueva York, donde participa en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

El mandatario afirmó que Estados Unidos va a trasladar esa propuesta a Rusia: "Si realmente pensamos en un alto el fuego, entonces tenemos que dejar de atacar los sistemas energéticos. Pero si ataca, responderemos", indicó.

Zelenski pidió la implicación de Estados Unidos y Europa para conseguir que Rusia participe en negociaciones y que Trump le aseguró en la reunión que mantuvieron hoy que hará "todo lo posible" para ayudar a poner fin al conflicto.

Sobre una posible reunión a tres bandas, que Zelenski planteó previamente, el líder ucraniano reiteró que sigue "dispuesto" a encontrarse con el líder ruso, Vladímir Putin.

Hasta ahora, Trump se ha limitado a decir que Putin está dispuesto a reunirse con él como ya lo hizo en Alaska en agosto de 2025.

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Zelenski se refirió asimismo a la próxima reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, y señaló que considera que el mandatario chino tiene influencia sobre Putin y que "todos los países deben trabajar para poner fin a la guerra".

"Si todos queremos terminar esta guerra, todos tenemos que trabajar las 24 horas del día para ello", afirmó.

Además, dijo que Ucrania sigue pidiendo ayuda a Estados Unidos para producir misiles interceptores para sus sistemas Patriot, fundamentales para frenar los ataques balísticos rusos de cara al invierno.

Trump dijo hoy que era "posible" que EE.UU. permita a Ucrania fabricar por ella misma misiles interceptores para sistemas antiaéreos Patriot, pero no ofreció más detalles.