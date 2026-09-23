A tres meses del terremoto en Venezuela, AI pide enfocarse en dar una respuesta digna

"A tres meses de estos eventos, queda una deuda hacia las personas damnificadas que debe saldarse enfocando la recuperación en sus derechos humanos y en su dignidad", consideró la directora de AI para las Américas, Ana Piquer, citada en un comunicado.

Según esta organización, las víctimas se quejan de un "escaso acompañamiento institucional" y falta de información sobre los mecanismos a los que pueden acudir para conocer el paradero de sus familiares o las ayudas brindadas.

La organización entrevistó a 21 personas directamente afectadas en Caracas y en La Guaira, epicentro del doble sismo que dejó 6.438 muertos según el último balance oficial del gobierno del 17 de agosto, y todas mencionaron "que la respuesta de las autoridades venezolanas fue tardía y poco coordinada".

Además, los entrevistados reportaron que "aunque hubo un amplio despliegue de cuerpos policiales, militares y de inteligencia, sus labores se enfocaron a la vigilancia y control territorial, en lugar de participar directamente en operaciones de rescate o localización de personas desaparecidas".

Por otro lado, Amnistía reporta que "la información pública brindada por las autoridades venezolanas se ha caracterizado por la opacidad y falta de transparencia", pues no hay cifras oficiales de desaparecidos, mientras que iniciativas ciudadanas hablan de más de 40.000 personas desaparecidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado 24 de junio dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la zona norte del país, especialmente el estado La Guaira, dejando casi 60.000 viviendas dañadas y un número incierto de desaparecidos. Además, las autoridades han conseguido recuperar 6.438 cuerpos.