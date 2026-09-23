Alianza de grupos armados dice haber atacado a tropas del Gobierno etíope en dos regiones

En un comunicado, la Alianza para la Supervivencia, que busca derrocar al Ejecutivo del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, acusó a las tropas del Gobierno de lanzar este miércoles "una ofensiva contra nuestro pueblo y nuestras fuerzas en múltiples frentes", tras anunciarse la creación de la coalición el pasado domingo.

"Actualmente, está llevando a cabo ataques aéreos y terrestres a gran escala e incluso ha interrumpido los servicios públicos en ciertas zonas", subrayó.

En respuesta, precisó, todas las organizaciones miembros de la Alianza para la Supervivencia están realizando "contraofensivas en todos los sectores" con "contraataques a gran escala y asegurando el control de territorios en North Wollo, Waghimra (en Amhara) y las zonas septentrionales de la región de Afar".

En consecuencia, el Ejército etíope "ha sufrido graves bajas", al tiempo que "las tropas enemigas se están rindiendo y su armamento está siendo capturado", sostuvo la coalición, aunque EFE no pudo verificar de manera independiente esas alegaciones.

El comunicado se emitió después de que el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), integrante de la citada alianza, acusara al Ejecutivo central de una "invasión y ataque abierto" contra la región y subrayara que ordenó a sus fuerzas adoptar una estrategia de "guerra defensiva", tras capturar los tres aeropuertos de Tigré.

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Por su parte, Getachew Reda, asesor del primer ministro de Etiopía para Asuntos de África del Este, aseguró en la red social X que el FPLT lanzó esta madrugada "una ofensiva a gran escala contra posiciones gubernamentales en Afar y Amhar".

"Resulta desolador saber que, a pesar de los esfuerzos de muchos -incluida la comunidad internacional- por evitar una nueva escalada bélica en Tigré, la cúpula del TPLF lanzó esta madrugada una ofensiva a gran escala contra posiciones gubernamentales en Afar y Amhara", subrayó Getachew, exdirigente del FPLT.

"Asimismo, se ha apoderado de aeropuertos bajo control federal en Tigré, lo que ha provocado la suspensión de los vuelos con origen y destino en dicha región. Es evidente que la dirección político-militar del TPLF ha llevado la irresponsabilidad a niveles sin precedentes", añadió el asesor, sin confirmar o desmentir los ataques denunciados por los insurgentes.

Estas acciones avivan todavía más los temores del estallido de un nuevo conflicto en Tigré, tras la devastadora guerra que enfrentó entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022 a los rebeldes con las fuerzas federales.

El FPLT desafió el pasado mayo al Ejecutivo etíope al declarar que reinstauraba el gobierno regional que regía en Tigré antes de la guerra, que dominaba ese partido, tras rechazar la extensión en abril del mandato de la Administración Provisional establecida mediante el acuerdo de paz de Pretoria (2022), que puso fin al conflicto.

Las autoridades rebeldes acusan al Gobierno federal de "violar abiertamente" el acuerdo de paz, citando múltiples ataques aéreos recientes.

Por su parte, el Ejecutivo de Abiy acusa al FPLT de establecer una alianza militar hostil con la vecina Eritrea y con la nueva coalición opositora a fin de derribar a la Administración central.

Al menos 600.000 personas murieron en la guerra de 2020-2022, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.