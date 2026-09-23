Arabia Saudí se prepara para reabrir el oleoducto Este-Oeste tras su cierre por un ataque

Las autoridades de la petrolera saudí, Aramco -la mayor a nivel mundial- han comunicado "de forma informal" a varias refinerías asiáticas que "pronto" podrán cargar envíos de petróleo desde el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, y que conecta los yacimiento de producción en el este con ese ventana de exportación a través del oleoducto, dijo el diario independiente saudí Al Eqtisadiah.

El medio, que cita "fuentes comerciales familiarizadas con el asunto", pero sin identificarlas, aseguró que "al menos tres refinerías han recibido garantías informales sobre los cargamentos por parte de ejecutivos de la empresa estatal, en lugar de notificaciones formales", indicando que "no se había establecido ningún calendario".

Hasta el momento, ni Aramco ni las autoridades saudíes han reaccionado a esta información.

Riad aseguró, cuando anunció el cierre del oleoducto, el pasado día 10 de septiembre, que esa "agresión" fue lanzada desde territorio iraquí por milicias alineadas con Irán.

Esta acción se produjo en medio de crecientes presiones sobre Aramco y la industria petrolera saudí en general debido a los ataques con misiles y drones de las últimas semanas contra sus instalaciones energéticas por parte de los rebeldes hutíes del Yemen, vecino sur de Arabia Saudí.

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El oleoducto Este-Oeste, de una longitud de unos 1.200 kilómetros y una capacidad máxima de 7 millones de barriles diarios, es una infraestructura estratégica que cruza Arabia Saudí desde los campos de producción del este, en el golfo Pérsico, hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

En los últimos meses se ha convertido en una arteria principal de exportación del petróleo saudí tras el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasaba un 20 % de productos energéticos mundiales antes de la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero.