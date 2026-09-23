Arrestado en Italia un miembro del 'Comando Vermelho' brasileño para su extradición

El arresto se produjo ayer 22 de septiembre en la localidad de Scauri di Minturno (centro), en provincia de Latina, cerca de Roma, según ha confirmado en un comunicado el cuerpo de Carabineros (policía militarizada italiana).

El detenido, conocido con el pseudónimo de 'Italiano', es un presunto miembro del 'Comando Vermelho' y era perseguido a raíz de la 'Operación Leviatán' de las autoridades brasileñas.

Su búsqueda había sido activada por la Interpol a petición de su Oficina en Brasilia, tras la emisión de una 'Notificación Roja' dirigida a "localizar a la persona a nivel internacional para su detención provisional con fines de extradición a Brasil".

El detenido ha sido puesto bajo prisión provisional en la penitenciaría de Cassino (centro) a la espera de que se determine su extradición a Brasil.

El 'Comando Vermelho' es una de las principales bandas criminales de Brasil, dedicada al narcotráfico y otros delitos, y el pasado junio fue declarada como organización terrorista extranjera por Estados Unidos junto al Primeiro Comando da Capital (PCC).