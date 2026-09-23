Ataque con explosivos descarrila tren carbonero durante ola violenta en norte de Colombia

El ataque, el sexto contra este convoy de mercancías en lo que va de año, se registró hacia a la medianoche del martes, en el kilómetro 60 de la vía férrea de Cerrejón y afectó a un tren que se desplazaba vacío hacia el sur de La Guajira.

El personal fue evacuado de manera preventiva y no se reportaron heridos, según información de la compañía recogida por medios locales.

Tras el ataque, tropas del Batallón de Defensa Antiaérea de la Décima Brigada del Ejército reforzaron la vigilancia permanente sobre la vía férrea para proteger esta infraestructura estratégica y garantizar la seguridad en la zona.

El hecho ocurrió en paralelo a la ola de violencia registrada en la ciudad de Santa Marta, capital del vecino departamento del Magdalena, donde las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) protagonizaron ataques contra vehículos y comercios después de la muerte de su segundo cabecilla, alias Cholo, en una operación de la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa informó este miércoles que mantiene desplegados más de 300 uniformados especializados en Santa Marta, Riohacha y Dibulla y que fueron restablecidos cinco puntos de obstrucción vial reportados en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La compañía Cerrejón señaló que el ataque del martes es el sexto registrado durante 2026 contra su infraestructura, y las autoridades no han atribuido públicamente, hasta el momento, el atentado contra la vía férrea a una organización armada específica.