Bolsonaro recurre a la Justicia Electoral para evitar que Lula utilice a la ONU en campaña

En el pedido, presentado a última hora de este martes y divulgado hoy por el equipo de prensa del candidato, se requiere que la fórmula oficialista que incluye al vicepresidente Geraldo Alckmin se abstenga de divulgar, por cualquier medio público o privado, extractos de la alocución en Nueva York o del despliegue institucional del viaje.

En ese caso, pide que se fije una multa de 50.000 reales (unos 10.000 dólares o 8.500 euros) por cada publicación en infracción.

Según sostiene el recurso legal, Lula desvirtuó su rol de jefe de Estado para transformar la tribuna internacional en un plataforma de promoción personal y electoral.

Los abogados de Bolsonaro argumentaron que varios ejes abordados por el mandatario en la ONU responden a lemas y temas centrales de su campaña electoral, como las apuestas en línea, la defensa del sistema de pagos PIX, la reducción de la jornada de trabajo, y la defensa de la soberanía y los recursos estratégicos del país.

Según el expediente, "el discurso no solo estuvo indirectamente relacionado con las próximas elecciones", sino que Lula "hizo mención expresa y directa" a los comicios, "refiriéndose no solo a la audiencia de la ONU, sino también a 'todos los que nos escuchan'".

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La víspera, en la que fue su décima intervención en esta cita internacional, Lula repasó logros de su gestión y afirmó que en las urnas los brasileños deberán elegir entre "democracia" y "negacionismo".

En el documento presentado se detallan las declaraciones que realizó el líder progresista en Naciones Unidas y se comparan con mitines electorales.

Cita, por ejemplo, sus dichos sobre las apuestas en línea, y los compara con su discurso en un encuentro electoral en Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina, este fin de semana.

"Una vez más, un tema que no tiene nada que ver con la Organización de las Naciones Unidas, con la paz mundial, con los problemas multilaterales", argumentan los abogados del primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Para sostener la solicitud, los representantes citan un fallo del propio Tribunal Superior Electoral en la contienda presidencial de 2022, cuando restringió al entonces presidente ultraderechista el uso en propaganda electoral de las imágenes captadas durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.

Asimismo, la defensa denuncia que con esta acción suman al menos quince las presentaciones promovidas en los últimos meses de 2026 contra el uso indebido de bienes, transmisiones oficiales y dependencias públicas por parte del oficialismo.