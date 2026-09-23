Bruselas anuncia una ayuda financiera de 505 millones de euros para Líbano en dos años

Bruselas anuncia una ayuda financiera de 505 millones de euros para Líbano en dos años

Bruselas, 23 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este miércoles una ayuda financiera de 505 millones de euros para el Líbano para los años 2026 y 2027, lo que supone la segunda mitad del paquete de 1.000 millones avanzado por su presidenta, Ursula von der Leyen, durante su visita a Beirut en mayo de 2024.