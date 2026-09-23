Bruselas anuncia una ayuda financiera de 505 millones de euros para Líbano en dos años

La nueva financiación abarcará tres ámbitos principales y ayudará al Líbano a impulsar reformas clave, reforzar su recuperación económica, mejorar la seguridad y la gestión de las fronteras y mantener los servicios esenciales para los más vulnerables, explicó la CE en un comunicado.
La Comisión agregó que también ayudará al Líbano a hacer frente a las consecuencias de la inestabilidad, los conflictos y los desplazamientos en la región.
En mayo de 2024, Von der Leyen anunció un paquete de ayuda financiera de la UE de 1.000 millones de euros para el Líbano para el período 2024-2027. El primer tramo, de 500 millones de euros, correspondiente a 2024 y 2025, se aprobó en agosto de 2024.
La ayuda de la Unión Europea (UE) se lleva a cabo en cooperación con las autoridades libanesas, los organismos de Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y los socios de la sociedad civil.