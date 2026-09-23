Cancilleres de la OEA se reunirán el 2 de octubre para tratar la situación en Nicaragua

El encuentro, un mecanismo poco común en el seno de la OEA, se producirá después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, afirmara en julio que no habrá más elecciones en el país centroamericano y de que su Gobierno impulsara una serie de medidas legislativas para lograr dicho objetivo.

Además de la fecha propuesta por las misiones de Paraguay, Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú, también se adoptó este miércoles el orden del día para el encuentro de representantes de Exteriores del 2 de octubre, en el que se celebrará una reunión plenaria a las 11.30 hora local (15.30 GMT).

En la sesión plenaria se llevará a cabo una "consideración de la situación en Nicaragua y de las medidas apropiadas, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional".

La convocatoria para la reunión fue aprobada el pasado 19 de agosto con el voto a favor de 26 países, el rechazo de Brasil y la abstención de México.

El pasado 1 de septiembre, la Asamblea Nacional nicaragüense, controlada por el sandinismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que prohibiría competir en elecciones a personas que el Estado considere “traidores a la patria”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, extendería de seis a siete años los mandatos de los cargos de elección popular y de autoridades designadas o ratificadas por la propia Asamblea.

El legislativo del país centroamericano deberá debatir la reforma en segunda legislatura a partir de enero.

La última vez que la OEA celebró una reunión de cancilleres fue en 2019, para debatir la situación en Venezuela.

El OEA cuenta en la actualidad solo con 33 miembros activos, ya que Venezuela mantiene vacante su asiento desde 2023, mismo año en que Nicaragua abandonó el organismo.