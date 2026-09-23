Cuba y Rusia hablan en la ONU sobre sus vínculos "estratégicos y multifacéticos"

"Intercambiamos sobre el excelente estado de los estratégicos y multifacéticos vínculos bilaterales", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla en la red social X.

El jefe de la diplomacia cubana detalló además que abordó con Lavrov las consecuencias "del bloqueo recrudecido, el cerco energético y las sanciones secundarias" que aplica Estados Unidos a su país.

A su vez, la Cancillería de Moscú detalló que "Lavrov confirmó el apoyo inquebrantable a la justa exigencia de La Habana de cesar de inmediato y por completo el bloqueo comercial, económico, financiero y, en los últimos tiempos, también energético por parte de Estados Unidos", según reportó la agencia estatal cubana Prensa Latina.

Añadió que el ministro ruso "condenó el carácter extraterritorial de las medidas restrictivas unilaterales impuestas contra la Isla de la Libertad".

También indicó que Lavrov y Rodríguez abogaron por continuar el diálogo y la interacción "en aras de fortalecer la asociación estratégica ruso-cubana, así como de garantizar la seguridad global y regional".

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Este encuentro se suma a otros mantenidos por el ministro Rodríguez con otros delegados a la cita de la ONU como el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, y los cancilleres de San Vicente y las Granadinas, Uruguay, Sudán, Zambia, Ghana, la República Árabe Saharahuí Democrática.

En esas reuniones ha sido un asunto recurrente "la difícil situación" en Cuba, tras la medidas de "reforzamiento extremo del bloqueo de EE.UU., el cerco energético, las sanciones secundarias y las amenazas de agresión militar".

Las tensiones entre La Habana y Washington han escalado hasta su peor momento en décadas, enmarcado en la profunda crisis económica y social que padece el país caribeño, agravada por la política de "máxima presión" que aplica EE.UU. desde inicios de 2026, con un bloqueo petrolero y nuevas sanciones adicionales añadidas que han recrudecido su embargo de más de sesenta años contra la isla.