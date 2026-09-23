Detienen a un centenar de vendedores ambulantes en una operación de limpieza en Zimbabue

“El programa de limpieza se está desarrollando favorablemente y hasta la fecha más de un centenar de vendedores han sido detenidos y muchos de ellos obligados a pagar multas”, dijo a EFE el secretario permanente del Ministerio de Gobierno Local y Obras Públicas, Tafadzwa Muguti.

La semana pasada, el ministro de Gobierno Local, Daniel Garwe, fijó el 9 de septiembre como plazo límite para que los comerciantes no autorizados desalojen las calles y cesen la venta nocturna antes de desencadenar una operación de alcance nacional.

Garwe argumentó que la proliferación del comercio ilegal compromete la salubridad urbana, bloquea la circulación, perjudica a los negocios formales y genera congestión en el centro de la capital y sus áreas metropolitanas.

Como parte del dispositivo, unos 300 agentes municipales iniciaron patrullajes en turnos de 24 horas en el centro de Harare, mientras que en la vecina ciudad de Chitungwiza, la policía demolió el lunes más de 500 estructuras en el centro comercial Makoni dentro de la denominada "Operación Chenesa".

“El ministro no tiene la potestad de prohibir el comercio mediante un comunicado de prensa. A menos que exista una ley válida que respalde esta prohibición, es nula”, dijo a EFE la abogada y política opositora Fadzayi Mahere.

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Por su parte, la Iniciativa de Vendedores para la Transformación Social y Económica (VISET) reclamó frenar los abusos y abrir vías de negociación.

“Queremos procesos de aplicación transparentes y humanos, en los que se informe claramente a los vendedores sobre los requisitos, plazos y procedimientos”, indicó a EFE el presidente de VISET, Samuel Wadzanai, quien exigió protección frente a “acosos, agresiones e incautaciones arbitrarias”.

La prohibición enfrenta seria resistencia estructural en el país, que según la Agencia Nacional de Estadística de Zimbabue (Zimstat), el 76 % de la economía opera de forma informal y el 88 % de los trabajadores se emplean en este sector.

Ante el elevado desempleo y la crisis económica, la venta callejera de ropa de segunda mano, alimentos y artículos del hogar constituye el principal medio de subsistencia para miles de familias Zimbabue.

El Gobierno ya intentó erradicar el comercio informal en 2015 durante el mandato del fallecido presidente Robert Mugabe (1987-2017), pero la medida fue revocada en 2017 por la presión del sector.