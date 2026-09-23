Detienen en Australia a un hombre acusado de difundir propaganda del Estado Islámico

El arresto se produjo en una vivienda de Melbourne después de que las autoridades vigilaran de forma encubierta al sospechoso, ciudadano australiano, durante varios años.

Según dijo la AFP en una rueda de prensa, la investigación se inició en noviembre de 2020, cuando agentes de la Fuerza Fronteriza australiana hallaron material sospechoso en los dispositivos electrónicos del hombre antes de que viajara al extranjero.

Un análisis forense posterior reveló, según la policía, que el detenido había jurado lealtad al EI y había actuado como uno de los principales distribuidores de su propaganda, al enviar cerca de 10.000 archivos con contenido extremista violento entre noviembre de 2015 y julio de 2020, entre ellos imágenes de ejecuciones, torturas e instrucciones para cometer atentados de víctimas masivas.

El hombre se enfrenta a cargos de pertenencia a una organización terrorista y posesión de material extremista, aunque la policía aclaró que no está vinculado a ningún atentado concreto ni representa una amenaza inmediata para la comunidad.

Según el Código Penal australiano, la pertenencia a una organización terrorista contempla una pena máxima de 10 años de cárcel, mientras que la posesión de material vinculado a la preparación de un acto terrorista puede acarrear hasta 15 años de prisión.

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La detención se produce en un contexto de máxima alerta antiterrorista en Australia tras el atentado perpetrado el 14 de diciembre de 2025 en la playa de Bondi (Sídney), cuando un padre y su hijo, inspirados por el EI, según las autoridades, están acusados de abrir fuego contra una celebración judía de Janucá y matar a 15 personas, además de herir a decenas.

Se trató del atentado terrorista más mortífero en la historia reciente de Australia y motivó un endurecimiento de las leyes antiterroristas y de control de armas en el país.