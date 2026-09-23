Ecuador fija en 185 las empresas que reducirán su consumo eléctrico una vez por semana

Se trata de industrias de los segmentos de Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2), las que más consumen en el país, una medida con la que se prevé reducir aproximadamente 1.000 megavatios-hora diarios, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado.

"Esta medida tiene como objetivo optimizar el uso de las reservas energéticas, así como fortalecer la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico", añadió la cartera de Estado.

El anuncio de estos cortes o reorganizaciones en las empresas para bajar el consumo ya había sido anunciado el pasado viernes por el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, quien afirmó que la medida empezaría a ejecutarse desde esta misma semana.

Blum dijo el viernes que si no tomaban la decisión de desconectar a las empresas, el país podría llegar con agua suficiente en uno de sus principales embalses hasta la tercera semana de octubre.

"La idea es con estos cortes manejarlo para llegar a diciembre y ahí empatar con el inicio de las lluvias", agregó.

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Para cumplir con la disposición del ministerio, las grandes empresas podrán reducir la carga, generar su propia energía o reorganizar sus procesos productivos para trabajar cuando haya menos demanda.

"La medida será temporal y se mantendrá mientras las condiciones operativas y energéticas del sistema así lo requieran", señaló la cartera de Energía.

El ministerio insistió en que los cortes de energía están dirigidos "exclusivamente al área industrial" y que "bajo ningún concepto se prevé desconexiones en los hogares y comercios", como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando el Gobierno se vio obligado en distintos periodos a realizar racionamientos de varias horas todos los días a nivel nacional.

El máximo nivel se alcanzó a mediados de septiembre de 2024, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión del fluido eléctrico, debido a sequías en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas.