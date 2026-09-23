EEUU abandona la Asamblea General después de que el presidente iraní los llame terroristas

EEUU abandona la Asamblea General después de que el presidente iraní los llame terroristas

Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- El único representante de la delegación estadounidense presente en la Asamblea General de la ONU abandonó la sala este miércoles después de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, los llamara terroristas, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, los acusara de lo mismo.