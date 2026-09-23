EEUU da 31 millones de dólares a Nepal tras la riada con 70 estadounidenses desaparecidos

El anuncio tuvo lugar durante una reunión en Nueva York entre la subsecretaria de Estado de EE. UU. para Asuntos Políticos, Alison Hooker, y el ministro de Asuntos Exteriores nepalí, Shishir Khanal, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, informó la embajada de EE.UU. en Nepal mediante un comunicado publicado en X.

Durante el encuentro, "Hooker expresó sus condolencias a las familias de los cerca de 70 estadounidenses en paradero desconocido y a todos los afectados por las riadas", en las que en la que murieron más de 1.450 personas.

Del nuevo paquete de ayudas, 10 millones de dólares se destinarán a la construcción de puentes permanentes que serán adquiridos exclusivamente a empresas estadounidenses.

Además, Washington aportará 13 millones de dólares en drones de fabricación propia para las tareas de recuperación tras futuros desastres.

Los 8 millones restantes cubrirán necesidades urgentes de agua potable, saneamiento y refugio de cara a la temporada de invierno para las comunidades damnificadas.

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"Con esta inyección, la asistencia total estadounidense para esta crisis supera los 36 millones de dólares", aseguró el comunicado de Washington.

El encuentro de alto nivel en Nueva York coincide con la llegada a la ciudad del primer ministro nepalí, Balendra Shah, quien tiene previsto intervenir el jueves ante la Asamblea para exigir justicia climática tras la masiva riada del pasado 26 de agosto entre Nepal y la región autónoma china del Tíbet.

Mientras más de 5.700 personas continúan desaparecidas tras la riada, Nepal denunciará ante la comunidad internacional cómo la nación del Himalaya sufre los peores estragos del cambio climático pese a ser uno de los países que menos contribuye a las emisiones globales de carbono.