EEUU, Japón y Corea del Sur proveerán reactores atómicos compactos a terceros países

El plan de implementación, firmado en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, llega después de un memorando firmado por los tres países en julio y busca "establecer una agenda ambiciosa orientada al despliegue de flotas de SMR para satisfacer la creciente demanda mundial de energía", según detalló el Departamento de Estado estadounidenses en un comunicado.

Los SMR son unidades de fisión nuclear de pequeño tamaño con una capacidad de hasta 300 megavatios eléctricos, en torno a un tercio de lo que suele generar un reactor nuclear tradicional en una planta.

Están además concebidos para fabricarse en módulos y ser luego transportados y ensamblados en el emplazamiento donde generarán electricidad.

Esta tecnología está aún en fase de desarrollo e implementación a gran escala, pues apenas hay SMR operativos en el mundo.

En paralelo a la firma del plan de implementación el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, asistió el martes en Nueva York a la firma de un marco de cooperación entre la estadounidenses GE-Vernova, la japonesa Hitachi, la surcoreana Samsung C&T y la polaca SGE para impulsar el despliegue del SMR modelo BWRX-300 en toda Europa.

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El BWRX-300 es un diseño de SMR concebido por GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH), sociedad de riesgo compartido establecida hace dos décadas por General Electric y Hitachi.

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump considera el desarrollo de la industria SMR como una de sus prioridades en el terreno energético.