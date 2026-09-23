EE.UU. suprime su asistencia sanitaria a Zimbabue, que no quiso cederle datos y minerales

Así lo anunció la embajadora estadounidense en el país africano, Pamela Tremont, en declaraciones recogidas este miércoles por medios locales.

El Gobierno de Donald Trump ha tomado esa decisión después de que Zimbabue rehusara el pasado febrero firmar un acuerdo de ayuda sanitaria con EE.UU. valorado en 367 millones de dólares (algo más de 321 millones de euros), al considerar que el pacto habría permitido a Washington acceder a datos privados y también a recursos minerales del país y, de esa manera, habría comprometido su soberanía.

"Con la decisión de Zimbabue de rechazar un memorando de entendimiento bilateral, los programas sanitarios apoyados por Estados Unidos concluirán a finales de septiembre", afirmó Tremont en un acto la noche del martes en su residencia oficial en Harare.

"Respetamos la decisión soberana de Zimbabue", subrayó la embajadora, al añadir que Washington buscará ahora "área de interés mutuo" con Zimbabue, donde EE.UU. llevaba más de veinte años dando asistencia sanitaria en programas cruciales de lucha contra el sida, entre otros.

El pasado febrero, la embajadora lamentó que el Gobierno zimbabuense rechazara un acuerdo que hubiese apoyado el tratamiento y prevención del VIH/sida, la tuberculosis o la malaria; aparte de respaldar la salud maternoinfantil y permitir preparar a la población ante brotes de otras enfermedades.

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Washington promovía el memorando de entendimiento en el marco de su "Estrategia de Salud Global EE.UU. Primero", presentada en septiembre de 2025 para reforzar el liderazgo sanitario del país norteamericano en el mundo, después de los recortes a la ayuda internacional impuestos por Trump.

Según el Gobierno de Trump, este enfoque reduce ineficiencias, fomenta la sostenibilidad y fortalece la cooperación internacional mediante coinversiones.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha firmado acuerdos de ese tipo con al menos 34 países (incluidos 24 africanos y 6 latinoamericanos) por valor de más de 24.000 millones de dólares (unos 21.000 millones de euros).