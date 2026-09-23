El Ejército israelí mata a 2 gazatíes en la Franja, el total de muertos sube a 4

Según los servicios de emergencias gazatíes, un hombre, identificado como Abd Tamraz, murió tras un ataque israelí a Deir el Balah (centro de la Franja).

Además, un proyectil lanzado por un dron israelí en ciudad de Gaza (también centro) mató al menos a una persona e hirió a varias más, afirmaron fuentes del hospital gazatí de Shifa. El fallecido ha sido identificado como Hasan Siyam.

Sus muertes se unen a las de las otras 2 personas fallecidas este miércoles en un bombardeo israelí a un vehículo en el sur de la Franja.

A pesar de la tregua vigente hace casi un año, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos este miércoles, las tropas israelíes han matado a 73.922 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.402 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace casi un año.