El Kremlin no ve condiciones para la paz antes de reunión entre Lavrov y Rubio

"Por el momento, no se dan ningunas de las condiciones para avanzar hacia unas negociaciones de paz", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Aunque, como es habitual desde hace meses, incluido en la reciente reunión en el Kremlin con los emisarios de EE.UU., subrayó que "la parte rusa sigue abierta a las negociaciones de paz".

"Efectivamente, continúa la militarización de Ucrania. Los países europeos intentan buscar más y más dinero para comprar armamento. El régimen de Kiev continúa su actividad terrorista", señaló.

Estados Unidos ha expresado su deseo de reanudar las negociaciones tripartitas, congeladas desde febrero pasado, coincidiendo con el comienzo de la operación militar en Irán.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró el martes, una vez más, que Kiev está dispuesto a aceptar una tregua energética si Moscú demuestra "voluntad" de cesar los ataques contra la infraestructura del país vecino.

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"Estoy listo en cualquier momento, siempre que todas las partes estén preparadas. Estamos listos si no atacan nuestro sistema energético, nuestro sistema de electricidad y calefacción", dijo Zelenski ante la prensa en Nueva York.

A su vez, se mostró "dispuesto" a reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin, a lo que Peskov respondió que ese encuentro sería una "pérdida de tiempo", a no ser que sea para firmar un tratado de paz.

Eso sí, el portavoz del Kremlin dijo que Zelenski siempre puede viajar a Moscú, para lo que antes debe aceptar las condiciones rusas, es decir, retirar sus tropas del Donbás.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró la víspera durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, que la guerra de Ucrania terminará "más rápido" de lo que la gente cree.

"Estamos trabajando muy estrechamente con los líderes de Rusia y Ucrania, y lograremos resolver ese asunto. Creo que ocurrirá más rápido de lo que la gente piensa", dijo.

A su vez, Trump recordó que la semana pasada firmó una nueva ley aprobada por el Congreso e impulsada por el senador republicano recientemente fallecido Lindsey Graham que permite a la Casa Blanca imponer aranceles para castigar a todo país que comercie con Rusia o con Irán.

"(La ley) me otorga amplias facultades en materia de aranceles, y, de ser necesario, tendré que hacer uso de ellas", añadió el mandatario estadounidense, quien se reunió con Zelenski en Nueva York.