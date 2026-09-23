El Kremlin tacha de política "miope" las declaraciones antirrusas de Burnham ante la ONU

"Desde nuestra perspectiva, se trata de una política totalmente miope. De ninguna manera nos acerca a pasos que podrían conducir, en última instancia, a una distensión y una desescalada en el continente europeo", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov aseguró que el Reino Unido "está fomentando el sentimiento rusófobo y manteniendo un clima de total rusofobia".

"Y ahora, probablemente en connivencia con el Reino Unido, Alemania, Francia y otros países europeos están haciendo lo mismo", opinó.

El primer ministro británico abogó este martes ante la Asamblea General de la ONU por combatir la desinformación extranjera, que vinculó con la polarización social, y señaló el impacto de las campañas rusas en su país.

"En los últimos años, hemos visto una ofensiva a escala industrial por parte de actores hostiles en el entorno informativo de Reino Unido y el de muchos aliados", afirmó el líder laborista, ofensiva que atribuyó a "agencias rusas" que han usado 'bots', webs falsas y noticias falsificadas.

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Burnham anunció que ha pedido a los jefes de seguridad británicos que empiecen a crear "un nuevo centro nacional para la defensa de la información, para detectar, atribuir e interrumpir este tipo de ataques estatales hostiles a la información".