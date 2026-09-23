El leu rumano cae a su mínimo histórico con el euro en plena incertidumbre política

El Banco Central de Rumanía (BNR) anunció esa nueva depreciación del 0,27 % respecto a la moneda comunitaria.

La Bolsa de Bucarest comenzó la sesión del miércoles en números rojos y tras 30 minutos de negociación la mayoría de los índices registraban pérdidas, según informa el portal Antena3.ro.

La anterior cotización máxima, de 5,2688 leu por euro, se registró el 6 de mayo de 2026, tras la caída del Gobierno conservador de Ilie Bolojan por una moción de censura impulsada por socialdemócratasy ultranacionalistas.

Previamente, los socialdemócratas habían abandonado la coalición de Gobierno formada once meses antes, en protesta contra las impopulares medidas de austeridad para intentar reducir el déficit presupuestario y la inflación, los más altos entonces en la UE.

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha propuesto en los últimos cuatro meses a dos primeros ministros que no han logrado el apoyo del Parlamento, por lo que el Gobierno de Bolojan sigue en funciones.

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El jefe de Estado ha propuesto recientemente al conservador Siegfried Muresan como nuevo jefe de Gobierno, y están en marcha los contactos para reunir suficiente apoyo parlamentario.

El presidente Dan ha descartado de momento adelantar las elecciones, mientras que el partido ultranacionalista AUR es la primera fuerza en intención de voto.

Esta semana, Rumanía tiene previsto iniciar conversaciones con la agencia de calificación Standard & Poor's, que anunciará a principios de octubre si mantiene la deuda rumana en la categoría de inversión o la rebaja a bono basura.