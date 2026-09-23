El médico de Presley Gerber le recetaba ketamina pese a sus problemas con esa sustancia

Según el medio especializado en noticias de sociedad, personas que mantenían contacto habitual con Presley y que tienen conocimiento directo de los hechos aseguran que un médico le administraba ketamina, aun sabiendo que sufría problemas de drogadicción.

La ketamina puede utilizarse para tratar la adicción a las drogas, aunque ese no es el uso aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, recuerda TMZ.

Según las fuentes consultadas por el medio, la ketamina suponía un problema recurrente para Presley, y sus amigos cercanos están indignados tras saber que el médico le recetaba la sustancia y consideran que debería ser procesado.

La autopsia de Gerber, fallecido en un centro de rehabilitación de Los Ángeles a los 27 años, ya ha sido completada, pero no se ha podido determinar la causa de su fallecimiento, por lo que habrá que realizar pruebas y estudios adicionales, según el Departamento del Médico Forense (DME) de la ciudad californiana.

"Gerber fue declarado fallecido a las 09:45 hora local del 20 de septiembre de 2026 por los paramédicos que acudieron al lugar. El Departamento de Policía de Santa Mónica es la agencia encargada de la investigación", ha afirmado el DME.

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El modelo, hijo de Crawford y el empresario Rande Gerber, siguió los pasos de su madre y comenzó a modelar en su adolescencia tras firmar con la agencia IMG Models. A lo largo de su carrera desfiló para firmas de moda como Burberry, Dolce & Gabbana y Moschino.

Debutó en las pasarelas a los 16 años, en un desfile de Moschino celebrado en Los Ángeles. En 2018 vivió uno de los momentos más mediáticos de su carrera, al protagonizar junto a su madre un anuncio de Pepsi para el Super Bowl, en el que ambos rindieron homenaje al comercial que la supermodelo había protagonizado en 1992.

En 2023, durante su participación en el pódcast "Studio 22", habló sobre cómo usaba sus plataformas para concienciar sobre la salud mental, describiendo este tema como "una parte muy importante de mi vida".

Impulsó su propia iniciativa, "Mental Health Mondays" (Lunes de Salud Mental), y colaboró ​​con organizaciones no gubernamentales, incluida "A Sense of Home" —una organización benéfica de Los Ángeles dedicada a ayudar a personas sin hogar—.

El pasado mes de diciembre, Gerber publicó un video en Instagram en el que hablaba sobre los medicamentos que consumía, incluidos antidepresivos y Xanax, entre otros, para paliar los ataques de pánico.